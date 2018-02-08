Жители Урала рискуют остаться без связи из-за корпоративного конфликта

На Урале глава магистрального оператора связи – компании «Зуммер» – Михаил Троцкий записал видеообращение к властям, в котором просит поставить точку в затянувшемся корпоративном конфликте с бывшим главой «дочки» – компании «Северное волокно» Сергеем Сорогиным.

Троцкий уверен, что конфликт вообще может лишить связи жителей УрФО.

С предпринимателем согласны и члены центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»: «Зуммер» - это крупнейший магистральный оператор страны, обеспечивающий связь в Тюменской области и других регионов Уральского федерального округа. Главой «Северного волокна» Сорогин был с 2006 по 2014 годы, пишет «Лента.ру». Занимая пост гендиректора, он подделал протоколы собрания представителей ООО, погасив свой личный долг перед Сбербанком, а это около 10 миллионов рублей. Троцкий подал иск в арбитраж, в ответ Сорогин выдвинул встречные обвинения, заявив, что у компании есть якобы не исполненные договоры подряда. От руководителя «Зуммера» он потребовал просто космическую для региона сумму – 5 миллиардов рублей. Тюменский арбитражный суд требования Сорогина отклонил, Верховный суд также встал на сторону Троцкого, который представил доказательства фальсификации Сорогиным документов.

Но проигравшего Сорогина неожиданно признали «жертвой» корпоративной борьбы. СК не учел решения арбитража, в итоге Троцкий стал виновным в неисполнении договоров подряда, ранее признанного фальсификатом. По инициативе Сорогина, глава «Зуммера» стал фигурантом уголовного дела: ему предъявили иск на 416 миллионов рублей. Ситуация довольно парадоксальная, так как не приняты во внимание выводы арбитража, однако следователи признали, что все волоконно-оптические линии строила компания «Зуммер» на собственные средства. Не вложивший ни копейки Сорогин теперь претендует на возмещение ущерба в 416 миллионов рублей не компании «Северное волокно», а на свой личный счет.

Также Троцкий отметил, что рейдеры уже пытались добиться и его личного банкротства, но из-за явного конфликта интересов Сорогин несколько раз менял юристов, обвиняя их в подделке своей подписи. Глава «Зуммера» предполагает, что в рейдерском захвате участвуют несколько команд, которые Сорогина просто используют.