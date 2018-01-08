Уфимские пенсионеры сдают новые банкноты в банки

С третьего января уфимским пенсионерам начали выдавать пенсии новыми двухтысячными купюрами.

Уфимские пенсионеры называют новые двухтысячные купюры «фантиками» и меняют их в банках на привычные деньги.

- Третьего января пенсионерам начали выдавать пенсии, в том числе и новыми банкнотами, так они их боятся, говорят «зачем нам эти фантики» и несут к нам менять, - рассказала нам кассир одного из банков, - Продавцы тоже боятся и не всегда принимают к оплате.

Мы решили провести собственный эксперимент и попробовали расплатится новыми купюрами в магазинах нашего города. Во всех магазинах, хоть и с опаской, но всё-таки приняли купюры.

- Я первый раз такую вижу, настоящая? - спросила нас продавец в одном из небольших магазинов на Проспекте Октября, - Муж ходил на рынок, так пенсионеры там недовольные ходят, у них продавцы не принимают такие деньги.

Единственное место где нам пришлось столкнутся с непониманием это на одном из рынков Уфы, немолодая продавец отдела со сладостями отказалась брать купюру.

- Первый раз такую вижу, у меня ни памятки, ни инструкции нет, дайте нормальные деньги, - сказала женщина.

Стоит отметить, что за полдня наших странствия по уфимским магазинам это был единственный случай, когда банкноту не приняли.

Напомним, 22 декабря было объявлено что новые банкноты начали поступать в уфимские банки, однако до Нового года так и не удалось найти их в свободном доступе.