ФАС проверяет законность снижения цен на рыбу в Приморье

В самом ВАРПЭ поспешили заявить, что сами они никаких нарушений не видят. Об этом пишет RNS.

По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, в возглавляемой им структуре в целом поддерживают решение врио губернатора Приморского края обратиться к производителям рыбной продукции с просьбой поставлять свой товар в торговые сети региона по сниженным ценам. В то же время ВАРПЭ для работы с предприятиями нужно получить разрешение от ФАС. Рыбопромышленники направили в надзорный орган запрос, а не жалобу, подчеркнул Зверев.

ВАРПЭ хочет получить разъяснение от ФАС о законности действий чиновников Приморья. Рыбопромышленники боятся повторения ситуации сложившейся в 2012 и 2013 годах. Тогда предприятия Ассоциации добытчиков минтая договорились противодействовать браконьерскому промыслу, а ФАС их оштрафовало, хотя дело было нужным и полезным.