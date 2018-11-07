ФАС проверяет законность снижения цен на рыбу в Приморье
Накануне Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) потребовала от ФАС проверить законность инициативы властей Приморья снизить в регионе цены на рыбу.
В самом ВАРПЭ поспешили заявить, что сами они никаких нарушений не видят. Об этом пишет RNS.
По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, в возглавляемой им структуре в целом поддерживают решение врио губернатора Приморского края обратиться к производителям рыбной продукции с просьбой поставлять свой товар в торговые сети региона по сниженным ценам. В то же время ВАРПЭ для работы с предприятиями нужно получить разрешение от ФАС. Рыбопромышленники направили в надзорный орган запрос, а не жалобу, подчеркнул Зверев.
ВАРПЭ хочет получить разъяснение от ФАС о законности действий чиновников Приморья. Рыбопромышленники боятся повторения ситуации сложившейся в 2012 и 2013 годах. Тогда предприятия Ассоциации добытчиков минтая договорились противодействовать браконьерскому промыслу, а ФАС их оштрафовало, хотя дело было нужным и полезным.
В самой ФАС подтвердили получение обращения от ВАРПЭ. Документ будет рассмотрен. Если в действиях чиновников Приморского края выявят нарушения, то виновные будут наказаны.