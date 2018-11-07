Башкирию атакуют вирусы гриппа «Мичиган», «Сингапур» и «Колорадо»

Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы подробно обсудили подготовку к сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ в столице региона. Судя по текущей ситуации, пока нет поводов для беспокойства, но тему необходимо держать на строгом контроле.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина, в этом году ожидается эпидемия гриппа и ОРВИ средней интенсивности и смешанной этиологии. На территории Башкирии в основном предполагается распространение трех вирусов гриппа: А1 «Мичиган», А2 «Сингапур» и В «Колорадо». Все они уже были отмечены в Башкирии в предыдущие годы и не должны представлять большой опасности, но, разумеется, при условии системной профилактической работы. Пик эпидемии ожидается, как обычно, в феврале и марте следующего года.

По официальным данным, за предыдущий сезон, гриппом и ОРВИ непосредственно в Уфе переболели 83 343 человека, из них 50 953 – это дети. Экономический ущерб от этого достиг 250 млн рублей (в среднем лечение одного загрипповавшего уфимца обошлось в 3 тысячи рублей). При этом в общем числе заболевших число привитых людей составило около 2%, что является наглядным подтверждением пользы вакцинации.

- И то, я считаю, среди этих 2% зачастую имели место погрешности, допущенные при вакцинации, ведь человек должен прививаться в состоянии полного здоровья, чтобы организм был готов к выработке иммунитета и встрече с инфекцией, - уточнила представитель Роспотребнадзора.

Нынешней осенью число заболевших ОРВИ не гриппозного типа в Уфе еженедельно колебалось от 4536 до 4963 человек, примерно половина из них – опять же дети.

Тем временем, уже активно началась кампания по вакцинации населения. За счет государства планируется вакцинировать примерно 455 населения из категории групп повышенного риска – это дошкольники, школьники, студенты, работники лечебных и образовательных учреждений и люди пожилого возраста старше 60 лет. Помимо этого, специалисты настоятельно советовали работодателям позаботиться о вакцинации своего персонала а счет предприятий. При условии иммунизации не менее 75% сотрудников можно рассчитывать на формирование коллективного иммунитета и защиту от вируса.

- Экономический ущерб от гриппа составляет 80% от общей суммы ущерба, наносимого всеми инфекционными заболеваниями, - подчеркнула Галина Пермина. – Вакцинация должна быть завершена до 1 декабря. И эта задача вполне достижима.

Отдельно был затронут вопрос об отказе родителей от вакцинации детей.

- В последнее время спор о пользе и вреде вакцины активно обсуждается. Могу отметить для сравнения: недавняя вспышка кори и полиомиелита в соседних странах подтверждает значение вакцинации. В России эпидемии этих болезней удалось избежать, только благодаря вакцинации. А грипп опасен большим числом осложнений, - пояснила Галина Пермина.

По ее словам, в последнее время в Роспотребнадзор даже поступали возмущенные звонки от жителей региона, которые не могли пройти эту процедуру, потому что запасы прошлогодней вакцины завершились, а новые партии пока еще прибывали. Но сейчас ситуация уже нормализовалась и в поликлиниках можно пройти вакцинацию: представители упомянутой выше группы риска – бесплатно, а остальные – за счет работодателя или за свой счет.