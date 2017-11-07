В Башкирии прокуратура запланировала более 600 проверок должностных лиц

Прокуратура Башкирии сформировала план проверок органов контроля на 2018 год.

Прокуратура Башкирии завершила формирование планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц на 2018 год.

Как следует из сообщения на официальном сайте, проекты планов проверок муниципалитетов на 2018 год представили 17 органов контроля, которыми было запланировано проведение более 750 проверок. Более 90 проверочных мероприятий были исключены как несоответствующие требованиям.