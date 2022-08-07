В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации лейтенантом

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации лейтенантом
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации лейтенантом
Вчера, 12:18ОбществоАзамат НуховФото: vk.com // Администрация города Нефтекамска
Проститься с погибшим в ходе СВО на территории Украины пришли жители города, а также глава республики Радий Хабиров и сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, сообщает администрация Нефтекамска

В городе Нефтекамск 6 августа состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации лейтенантом Тимуром Стоговым. Об этом сообщает городская администрация.

Сообщается, что траурная церемония состоялась в городской государственной филармонии. В числе тех, кто пришёл проститься с погибшим наряду с друзьями и родственниками были глава региона Радий Хабиров, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Руководитель республики высказался о Тимуре Стогове, как о бесстрашном офицере и настоящем воине, который геройски погиб защищая Родину. Также Радий Хабиров обратился к представителям администрации Нефтекамска с предложением увековечить память о погибшем лейтенанте, матери которого был передан орден генерала Шаймуратова.

Напомним, о безвременной кончине 24-летнего лейтенанта ранее сообщили в администрации города. Со слов местных жителей, Тимура Стогова на фоне других всегда отличали его ответственность и дисциплина. После прохождения срочной службы Стогов решил далее построить карьеру в ВС РФ.

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