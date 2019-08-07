Удмуртия получает новые кредиты в счет погашения старых

Как сообщает издание ФедералПресс , аукцион выиграл «Совкомбанк». Организация выступила со ставкой 7,6%. Кредиты задействуют на срок в десять дней в счет погашения займа управления Федерального казначейства по Удмуртской Республики.

Представители ведомства отметили, что из-за перекредитовки государственный долг региона не повысится. Кроме того, данная мера позволит сохранить 300 миллионов рублей в счет выплаты процентов по коммерческим кредитам.