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Удмуртия получает новые кредиты в счет погашения старых
Вчера, 17:29Общество
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Министерство финансов республики Удмуртия сообщило, что на территории региона были открыты две кредитные линии в коммерческом банке, общих объем которых составляет пять миллиардов рублей.
Как сообщает издание ФедералПресс, аукцион выиграл «Совкомбанк». Организация выступила со ставкой 7,6%. Кредиты задействуют на срок в десять дней в счет погашения займа управления Федерального казначейства по Удмуртской Республики.
Представители ведомства отметили, что из-за перекредитовки государственный долг региона не повысится. Кроме того, данная мера позволит сохранить 300 миллионов рублей в счет выплаты процентов по коммерческим кредитам.
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