Глава Хакасии Виктор Зимин распахнул двери чиновников для людей

По словам главы региона Виктора Зимина, все это должно стать еще одним шагом для того, чтобы власть стала более открытой.

Как сообщает «Хакасия Информ», сотрудников администраций обязали выслушивать проблемы земляков и помогать оперативно их решить. Планируется, что прием будет вестись с раннего утра и до позднего вечера – когда кабинет покинет последний обратившийся. График приемов сейчас устанавливается.

«Считаю такую форму обратной связи с населением максимально эффективным средством», – отметил Зимин. Глава региона уверен, что чиновники должны следить за жизнью не из тиши кабинетов, а общаясь со своими земляками, поскольку «чиновник для людей, а не наоборот». Тому, кто этого не понимает до конца, Зимин посоветовал изменить точку зрения.