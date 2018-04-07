В Башкирии под водой остались 10 приусадебных участков и один жилой дом
Вчера вечером в Ишимбайском районе республики поднялась вода реки Тайрук и затопила 10 приусадебных участков и один жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Уровень воды в реке Тайрук поднялась в связи с таянием снега. На место происшествия выехала оперативная пожарно-спасательная группа. Выяснилось, что двое из жителей подтопленного дома – инвалиды. Им было предложено разместить в пункте временного назначения, но они отказались и остались у родственников.
Пресс-служба МЧС по Башкирии отмечает, что вода не добралась до социально-значимых и потенциально-опасных объектов. По мнению специалистов, паводковая ситуация ожидаема и развивается согласно прогнозам ФГКУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ситуация находится под контролем.
Напомним, Башгидромет в этом году прогнозирует сильный паводок в районах Зауралья – Хайбуллинском, Баймакском и Абзелиловском. Остерегаться подтопления особенно следует жителям населенных пунктов, проживающих на берегах рек Сакмар и Таналык.