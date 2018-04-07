Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии под водой остались 10 приусадебных участков и один жилой дом
Сюжеты:
Трагедия в КемеровоБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
V bashkirii zatopilo 10 uchastkov i odin zhiloy dom image 5ac8605460ffb6.88534951

В Башкирии под водой остались 10 приусадебных участков и один жилой дом

Сегодня, 14:09ОбществоЗиля Аскерова
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки