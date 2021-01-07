В Башкирии назвали наиболее подверженные разводам профессии

В Башкирии назвали наиболее подверженные разводам профессии

Вчера, 13:54ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
Военнослужащие, а также работники МВД и сельского хозяйства в Башкирии разводятся чаще других, сообщила начальник отдела анализа демографических процессов республиканского ресурсного центра «Семья» Яна Скрябина.

К таким выводам она пришла на основе проведённого ещё в 2018 году исследования. Социологи опросили несколько сотен мужчин и женщин, подавших на развод.

Кроме вышеуказанных, наиболее подвержены разводу безработные. По данным Скрябиной, в большинстве случаев инициаторами развода выступают женщины: 72,7% из них указали, что это их решение, 64% мужчин ответили, что решение принято супругой.

Почти треть пар, которые прошли исследование, разводятся в возрасте 25-29 лет. Наименее предрасположенные к разводу пары — граждане от 55 лет.

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