16 и 17 января в Уфе пройдёт акция «Ёлки в щепки» — в городе откроют точкивс для приема и последующей переработки ненужных после новогодних праздников деревьев.

Пункты приема будут работать в семи районах Уфа — всего 14 пунктов. В прошлом году в Уфе после праздников было сдано 2898 деревьев. Подобные акции также проводятся в других городах России. По заявлению организаторов, деревья идут на переработку.

