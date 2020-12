По данным регионального министерства здравоохранения за прошедшие сутки внебольничной пневмонией заразились 427 человек. Чуть больше – 433 пациента – были выписаны с выздоровлением.

За прошедший день коронавирусом заболели 142 человека. Всего за время пандемии диагноз подтвердился у 14 548 пациентов. На сегодняшний день а лечении в стационарах находятся 549 человек. Из них 43 в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ. Жертвами коронавируса по данным Минздрава стали 85 человек. А это значит, что за прошедшие сутки от болезни скончались два пациента. Тем временем, по данным портала «Стопкоронавирус» в республике скончался лишь один человек за сутки. Подробности уточняются.

