Минздрав Башкирии назвал число детей, переболевших коронавирусом и пневмонией

Минздрав Башкирии предоставил данные по заболеванию коронавирусом и пневмонией среди детей. Официальный запрос в министерство направило ИА «Башинформ».

На 30 ноября коронавирус подтвердился у 1075 детей, из них выздоровели 659. За 10 месяцев пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрирован 6861 случай. С началом учебного года увеличилось число заболевших ОРВИ и пневмонией у детей. Большинство ковид-пациентов зарегистрировано в Уфе и Салавате, а в Бурзянском, Хайбуллинском и Абзелиловском районах не выявлено ни одного случая заболевания Covid-19 среди детей. Из 34 стационарных больных детей с коронавирусом отмечена тяжелая степень течения у четверых, остальные переносили инфекцию в средней степени тяжести. К ИВЛ ни один ребенок не подключался. Летальных случаев среди несовершеннолетних не было, сообщает издание со ссылкой на Минздрав. Напомним, власти Башкирии заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Поэтому с 7 декабря все школьники республики вернутся в обычному режиму обучения. Однако ученики в соцсетях пожаловались на решение властей, сославшись на то, что число заболевших коронавирусом растет и это возвращение к очному обучению небезопасно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter