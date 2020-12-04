Минздрав Башкирии назвал число детей, переболевших коронавирусом и пневмонией

Напомним, власти Башкирии заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Поэтому с 7 декабря все школьники республики вернутся в обычному режиму обучения. Однако ученики в соцсетях пожаловались на решение властей, сославшись на то, что число заболевших коронавирусом растет и это возвращение к очному обучению небезопасно.