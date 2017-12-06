В Уфе оштрафовали известного американского тренера Брайана Трейси

Это уже третий случай, когда известного бизнесмена штрафуют за нарушение трудового законодательства в Уфе.

На нарушении трудового законодательства теперь попался известный американский писатель, автор более 70 книг по лидерству и саморазвитию Брайан Трейси. В Уфе накануне 73-летний мотивационный спикер проводил семинар «Стратегия прорыва», на который пришли около сотни человек, сообщает ГТРК Башкортостан.

Выяснилось, что мероприятие, организованное командой MalikSpace, было организовано с некоторыми миграционными нарушениями. Американскому спикеру пришлось заплатить 2 000 рублей и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев.

Напомним, что в середине ноября в Уфе привлекли к административной ответственности основателя НЛП-практик Френка Пьюселика, который работал на территории РФ без разрешения.