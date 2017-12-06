В Уфе оштрафовали известного американского тренера Брайана Трейси
На нарушении трудового законодательства теперь попался известный американский писатель, автор более 70 книг по лидерству и саморазвитию Брайан Трейси. В Уфе накануне 73-летний мотивационный спикер проводил семинар «Стратегия прорыва», на который пришли около сотни человек, сообщает ГТРК Башкортостан.
Выяснилось, что мероприятие, организованное командой MalikSpace, было организовано с некоторыми миграционными нарушениями. Американскому спикеру пришлось заплатить 2 000 рублей и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев.
Напомним, что в середине ноября в Уфе привлекли к административной ответственности основателя НЛП-практик Френка Пьюселика, который работал на территории РФ без разрешения.
Буквально через несколько дней после Пьюселика оштрафовали Аллана Клейханса, который также выступал в Уфе с образовательной лекцией. Суд признал лектора виновным в незаконной трудовой деятельности и назначил ему максимальный штраф в размере 5 тысяч рублей, однако выдворять его из страны никто не стал.