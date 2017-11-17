Основателя НЛП-практик Пьюселика выдворят из страны после визита в Уфу
Один из тренингов, который проводил Пьюселик был сорван из-за визита правоохранителей. Как сообщает ГТРК "Башкортостан".
- Известный НЛП-практик был выведен из зала, допрошен, - говорится в сообщении, - после чего в отношении него и его коллег было составлен протокол по ч. 1. ст. 18.10 КоАП. «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу».
Нейролингвистическое программирование - направление в психотерапии и практической психолоии, не признаваемое академическим сообществом. Оно основано на технике моделирования вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела и памятью. Пьюселик занимается тренингами с 2000 года.