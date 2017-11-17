Основателя НЛП-практик Пьюселика выдворят из страны после визита в Уфу

Френка Пьюселика, который на днях проводил тренинги в Уфе, привлекли к административной ответственности. Правоохранители составили на него протокол за работу на территории России без разрешения. Теперь его должны выдворить из страны.

Один из тренингов, который проводил Пьюселик был сорван из-за визита правоохранителей. Как сообщает ГТРК "Башкортостан".

- Известный НЛП-практик был выведен из зала, допрошен, - говорится в сообщении, - после чего в отношении него и его коллег было составлен протокол по ч. 1. ст. 18.10 КоАП. «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу».