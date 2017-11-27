В Уфе задержали и оштрафовали уже второго известного бизнес-тренера

Лекция Аллана Клейнханса была прервана, а он сам задержан и затем по решению суда оштрафован.

Вчера, 26 ноября, в Уфе был задержан зарубежный бизнес-тренер Аллан Клейнханс, который является гражданином ЮАР. Как сообщила редакция «БизнесФМ-Уфа», сотрудники полиции доставили лектора в отдел полиции Советского района Уфы, где мужчина провел почти сутки, до начала судебного заседания, которое состоялось сегодня. В итоге суд признал лектора виновным в незаконной трудовой деятельности и назначил ему максимальный штраф в размере 5 тысяч рублей, однако выдворять его из страны никто не стал.

Представители Клейнханса пока не изъявили желания обжаловать судебный вердикт, но, скорее всего, это связано с большой занятостью бизнес-тренера – во второй половине дня у него запланировано выступление в Брюсселе.

Участвовавший в процессе генеральный продюсер компании RADUS Радмир Усаев, которая выступила партнером при организации лекции Клейнханса в Уфе, дал свой комментарий ситуации, открыто заявив, что происшедшее является целенаправленным срывом мероприятия.

- В результате судебного разбирательства была высказана позиция организаторов, заявил Аллан Клейнханс. Он сказал, что безвозмездно проводит эти семинары, и провел их в нескольких городах России, и никто ему не говорил, что это является трудовой деятельностью, потому что он ничего не получает с этого, - пояснил Радмир Усаев. - Цель семинаров – это привлечение слушателей для участия в семинаре его наставника Тони Роббинса, которые запланированы в Сингапуре и в Лондоне. Также были опрошены люди, которые представляли Министерство внутренних дел, к сожалению, ничего внятного они сказать не смогли.

В подтверждение своих слов Радмир Усаев сообщил, что собранные от продажи билетов средства предназначались для погашения текущих расходов - аренды зала, оплаты гостиницы и т.д. Зрителям, желающим вернуть средства за сорванную лекцию, он посоветовал сделать это в кассах, где они покупали билеты. Расходы на дорогу и проживание иногородних слушателей никто возмещать не будет, а таковых немало, ведь на встречу приехали гости из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Оренбурга и даже Финляндии.

Пресс-служба МВД по РБ предоставила также официальный комментарий ведомства, в котором впрочем, особых подробностей происшедшего нет.

- Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкортостан совместно с Управлением по вопросам миграции ведомства за нарушение миграционного законодательства задержан иностранный гражданин. В отношении него был составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В настоящее время Советским районным судом вынесено решение о наложении штрафа в размере 5 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Уфе задерживают иностранного лектора. Ранее похожая ситуация сложилась с американским НЛП-тренером Фрэнком Пьюселиком.