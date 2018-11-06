Военный эксперт дал оценку перехвату американского самолета-разведчика
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин не согласился с позицией США, которые обвиняют российский Су-27 в совершении небезопасного перехвата у границ РФ.
ВМС США опубликовали обвинения в адрес России 5 ноября. Как гласит заявление, российский Су-27 подверг опасности экипаж американского самолета-разведчика EP-3E Aris, пролетев на высокой скорости в непосредственной близости от них.
Кошкин утверждает, что со стороны отечественных пилотов все действия были корректны, а поднят в воздух экипаж был ответной реакцией на приближение американского судна к российской границе. Об этом информирует газета Известия.
Эксперт также утверждает, что подобные действия со стороны США направлены на создание информационной повестки о том, что в сторону Украины и стран Балтии от России исходит некая угроза.
Такой информационный контекст позволяет получать деньги у налогоплательщиков для поддержания функционирования Североатлантического альянса.
Таким образом Кошкин объясняет и тенденцию возрастания общей активности сил НАТО у границ России, которая наблюдается последнее время.
19 октября стало известно, что рядом с границами РФ разведывательной работой занимались 19 субъектов. Восемь раз для реагирования поднимались в воздух российские истребители.
За неделю до этого реагирование потребовалось пять раз. Тогда наблюдалась активность 21 субъекта.