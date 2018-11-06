Военный эксперт дал оценку перехвату американского самолета-разведчика

ВМС США опубликовали обвинения в адрес России 5 ноября. Как гласит заявление, российский Су-27 подверг опасности экипаж американского самолета-разведчика EP-3E Aris, пролетев на высокой скорости в непосредственной близости от них.

Кошкин утверждает, что со стороны отечественных пилотов все действия были корректны, а поднят в воздух экипаж был ответной реакцией на приближение американского судна к российской границе. Об этом информирует газета Известия.

Эксперт также утверждает, что подобные действия со стороны США направлены на создание информационной повестки о том, что в сторону Украины и стран Балтии от России исходит некая угроза.

Такой информационный контекст позволяет получать деньги у налогоплательщиков для поддержания функционирования Североатлантического альянса.

Таким образом Кошкин объясняет и тенденцию возрастания общей активности сил НАТО у границ России, которая наблюдается последнее время.

19 октября стало известно, что рядом с границами РФ разведывательной работой занимались 19 субъектов. Восемь раз для реагирования поднимались в воздух российские истребители.