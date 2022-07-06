Задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в Москве

Отмечается, что обыски у высокопоставленных чиновников МВД связаны с возбужденным 2 года назад делом. Следователи пока не смогли установить сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наладивших поборы с бизнесменов северной столицы.