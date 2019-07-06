В Башкирии ищут 33-летнюю Елену Соловей, мать грудного ребенка
6 июля, 14:11ОбществоМинзаля АскароваФото: соцсети
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Муж женщины сообщил, что Елена пропала 3 июля после ссоры с ним.
В Стерлитамаке пропала 33-летняя Елена Соловей. Ее дома ждут грудной ребенок и муж Николай. 3 июля она поссорилась с мужем и ушла из дома, с тех пор никаких вестей.
Муж уточнил, что последний раз видела ее на Первомайке в зеленом платье. Он расспросил всех родственников и друзей – никто ее не видел.
Николай в отсутствие жены присматривает за их грудным ребенком. Мужчина отметил, что ранее жена так из дома не убегала. Сейчас он планирует попросить помощи у волонтеров и полиции.
Николай просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении его жены, обращаться по телефону 89869760555.
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