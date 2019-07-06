В Башкирии ищут 33-летнюю Елену Соловей, мать грудного ребенка

В Стерлитамаке пропала 33-летняя Елена Соловей. Ее дома ждут грудной ребенок и муж Николай. 3 июля она поссорилась с мужем и ушла из дома, с тех пор никаких вестей.

Муж уточнил, что последний раз видела ее на Первомайке в зеленом платье. Он расспросил всех родственников и друзей – никто ее не видел.

Николай в отсутствие жены присматривает за их грудным ребенком. Мужчина отметил, что ранее жена так из дома не убегала. Сейчас он планирует попросить помощи у волонтеров и полиции.