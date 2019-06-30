В Уфе пропавшую 12-летнюю девочку нашли спустя 2 дня поисков
30 июня, 10:07ОбществоНадежда ВалитоваФото: mvd02.ru
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К счастью, она жива и здорова. Ее жизни ничего не угрожает.
Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Маленькую Милену Мухамадееву разыскивали с 28 июня. Девочка в три часа дня вышла из дома по ул. Айской и с тех пор о ней не было ничего известно. В настоящее время девочка находится дома с близкими, с ней все хорошо. О том, где она была все это время, не сообщается.
Родные благодарят всех, кто откликнулся на поиски дочери.
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