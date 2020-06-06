В Башкирии вновь более ста человек заразились коронавирусом
По данным портала Стопкоронавирус.рф, у 105 человек за прошедшие сутки обнаружен опасный вирус.
Башкирия продолжает бить рекорды по резкому росту заболевших коронавирусом. Только за последние сутки анализы еще у 105 человек показали положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее количество больных с начала пандемии приравнялось 3 832 человек. Около трети из них выписаны с выздоровлением, в том числе 36 человек за последние сутки. О новых случаях смерти региональный Минздрав не сообщает.
Отметим, что в регионе после некоторого снижения количества заболевших были сняты некоторые ограничения, введенные в период карантина. Вероятно, это было поспешным решением – число заболевших резко взлетело и превысило отметку 100 человек.
Медиакорсеть также подробно рассказала, что ситуация с коронавирусом может пагубно повлиять на психическое здоровье людей. Эксперты отмечают, что на фоне тревожности, депрессии и неопределенности, жители республики могут больше чем обычно употреблять спиртные напитки. Подробнее об этом читайте здесь.