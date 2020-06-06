В Башкирии вновь более ста человек заразились коронавирусом

Башкирия продолжает бить рекорды по резкому росту заболевших коронавирусом. Только за последние сутки анализы еще у 105 человек показали положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее количество больных с начала пандемии приравнялось 3 832 человек. Около трети из них выписаны с выздоровлением, в том числе 36 человек за последние сутки. О новых случаях смерти региональный Минздрав не сообщает.

Отметим, что в регионе после некоторого снижения количества заболевших были сняты некоторые ограничения, введенные в период карантина. Вероятно, это было поспешным решением – число заболевших резко взлетело и превысило отметку 100 человек.