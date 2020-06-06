Неделя в Башкирии: фонтаны работают, страсти фонтанируют, коронавирус не ослабевает

Первая неделя июня оказалась богата на различные события. Отметим, что новости, так или иначе связанные с коронавирусом, в новостных лентах все больше уступают позиции событиям из других сфер жизни. Хотя коронавирус всё равно не дат о себе забыть, пользуясь самыми экстремальными поводами.

Итак, в начале недели глава Башкирии объявил о новых мерах по смягчению режима готовности к ЧС в связи с коронавирусом. Но радоваться пришлось недолго. После небольшого затишья, когда число ежедневно выявляемых инфицированных начало вроде бы снижаться, к концу недели нас всех шокировали данные о 107 и 119 новых случаях заражения опасным недугом.

Минздрав Башкирии объяснил, откуда взялся всплеск семейных очагов коронавируса - это прямое следствие выхода населения из самоизоляции, пообщавшись на работе, в торговых центрах и прочих людных местах и подцепив там коронавирус, люди понесли его домой. В связи с этим жителей республики попросили беречь пожилых родственников от заражения.

Одновременно в Башкирии создали изоляторы для контактных лиц с больными коронавирусом, а новый инфекционный госпиталь под Уфой принял первых пациентов.

Наравне с официальной информацией хватало и инсайдерских новостей. Так, посетители уфимской больницы оказались в одном помещении с зараженными коронавирусом и сняли происходящее на телефон.

Получила продолжение история двух медсестер из Архангельского, которые были изолированы из-за угрозы коронавируса в помещении по соседству с моргом. Одну из них увезли с сердечным приступом в Уфу, вторая также жалуется на недомогания. В больницу приезжала делегация из минздрава, но встреча с ней прошла за закрытыми дверями, «неблагонадежных» активистов на нее не пустили.

Тем временем в Башкирии ведется расследование двух смертей медработников от коронавируса. Одна из жертв – медсестра Белеебеевской ЦРБ Елена Никонорова. Второй – водитель скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков.

В Башкирии Фонд соцстраха расследует две смерти медицинских работников от коронавируса. Цель расследования – найти основания для посмертных выплат семьям погибших. Об обстоятельствах смерти Радика Исхакова мы подробно рассказали на этой неделе со слов его сына.

Большой и обстоятельный материал написала журналисты «Медуза» о ситуации в уфимской РКБ имени Куватова, сравнив с трагедией в «Зимней вишне». Мы посчитали нужным обратить внимание читателей на этот важный материал. И надо же какое совпадение - в Уфе начали рисовать еще одно граффити в честь медиков.

Стоит отметить, что «коронавирусные» новости все чаще стали приобретать социальный оттенок.

Так, из-за угрозы коронавируса жителям Башкирии объявили об отмене ежегодного паломничества в монастырь. Глава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов. В Башкирии приняли правила работы магазинов и торговых центров.

Сегодня, 6 июня, открываются для посещений кладбища, закрытие которых, безусловно, было самым странным решением властей. Не менее странным стало и их открытие с предоставлением автобусов для поездки на кладбища. Кстати, прокуратура Башкирии заинтересовалась захоронениями за территорией Дёмского кладбища, мы будем следить за ситуацией.

Многих взволновала новость о том, что директора школы проверяют из-за семейного фото с последнего звонка, правда, потом местные власти заявили, что это фейк.

И еще две стороны «коронавирусной медали»: около тысячи детей из Башкирии отказались сдавать ЕГЭ, решив, что они им нее нужны, и одновременно стало известно, что в Уфе перенесли празднование Дня города и без лишнего шума запустили фонтаны.

На этом фоне вместе с экспертами мы выяснили, насколько серьезную опасность для психики людей представляют самоизоляция и все остальное, связанное так или иначе с коронавирусом.

Заметно оживилась, судя по новостной ленте, и экономическая жизнь региона.

Глава Башкирии анонсировал появление нового предприятия со словами «Ребенок еще один». В Уфе в МФЦ снова вернулись живые очереди. Мы пообщались с экспертами и узнали, насколько хорошо себя чувствуют экономика республики в целом и внутренний туризм, в частности.

Глава Башкирии рассказал о том, что мясо для школьного питания будет теперь исключительно местного производства. Большие надежды власти возлагают на промышленную зону «Алга», очень спешат с запуском объектов на ее территории.

Не стоит забывать об экологии, и мы не забыли о ней, на примере комбината «Полиэф» и других предприятий из группы риска..

А дальше опять пошли новости из категории «превратности судьбы»: в Башкирии начали выделять льготы самозанятым, и тут же с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги. И тут же жителей Башкирии попросили не удивляться сообщениям о зачислении пенсии.

Минобразования Башкирии подготовило новую школьную форму, а глава Башкирии призвал население «смело рожать». Власти Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов. В общем делают намеки на хорошие перспективы и предлагают всем верить в них.

И все бы хорошо, если бы не оговорки по Фрейду типа упрека, брошенного Ленарой Ивановой девушке, отказавшейся работать за 18 тысяч.

Характер показали и горожане, устроившие голодовку в знак протеста против строящейся рядом высотки.

Ну, и напоследок вспомним о криминальных новостях, которыми уходящая неделя также оказалась насыщена.

Всех шокировал приговор по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя тремя полицейскими начальниками. Мы проанализировали материалы уголовного дела, к которым получили доступ после суда.

На Первом канале пожалели жительницу Башкирии, выбросившую ребенка в мусорный бак.

В Башкирии конфликт между сельчанами и арендатором озера перерос в перестрелку.

В Уфе задержали гражданина Китая за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

Целая серия новостей была связана с темой педофилии. В Башкирии задержан педофил, надругавшийся над 10-летней девочкой. Дело убийцы педофила из Уфы скоро будет передано в суд. Маньяк-педофил, замучивший девочку в Уфе, потребовал возмещения морального вреда.

В морге родные погибших без всякой защиты перетаскивали трупы – не криминал, но шок безусловный.

А еще в Башкирии снова начали искать семью Мазовых, пропавших осенью прошлого года. И эта новость сразу напомнила времена до объявления пандемии. Только воспоминания эти не очень радостные.

Будем надеяться, что следующая неделя принесет больше позитива.