В Минздраве Башкирии сообщили, в каких районах больше всего зараженных коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения на 5 июня, больше всего пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в 18-й больнице города Уфы - 173 человека. В 8-й уфимской больнице заболевших в три раза меньше - 59 человек, а в 5-й лежат 48 человек. В клинике БГМУ сейчас находятся 79 зараженных, а в РКБ имени Куватова - 73. Еще 33 пациента госпитализированы в городской инфекционной больнице. Меньше всего больных по Уфе лечатся в 13-й и 10-й больницах - по 16 и 12 человек, соответственно.

В остальных районах республики также лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Так, 84 человека лежат в больнице №2 города Стерлитамак, в Нефтекамской больнице 75 человек, а в больнице города Кумертау - 51 пациент. В городе Салават лечатся 47 зараженных, а в Туймазах 36 человек. 27 и 26 человек борются с болезнью в Чишминской и Белебеевской ЦРБ. В ГКБ Демского района сейчас находятся 20 человек, а в Ишимбайской ЦРБ - 17.