Центробанк лишил лицензии «Русский национальный банк»
В среду ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка», который зарегистрирован в Ростове-на-Дону.
По сообщению надзорного органа, работа оставшегося без лицензии финансового учреждения была в основном направлена на соблюдение интересов его хозяев. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».
У «Русского национального банка» появилось множество проблемных активов, что стало следствием кредитования заемщиков. Свое имущество банк учитывал по слишком высокой цене.
Кредитное учреждение часто заключало разные непрозрачные сделки. Регулятор уже применял к нему меры надзорного реагирования. Два раза «Русскому национальному банку» запрещали принимать вклады от граждан, рассказали в ЦБ.
«Русский национальный банк» участвует в системе страхования вкладов. На конец марта 2018 года он находился на 326-ом месте в банковской системе РФ по величине активов.