Центробанк лишил лицензии «Русский национальный банк»

По сообщению надзорного органа, работа оставшегося без лицензии финансового учреждения была в основном направлена на соблюдение интересов его хозяев. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».

У «Русского национального банка» появилось множество проблемных активов, что стало следствием кредитования заемщиков. Свое имущество банк учитывал по слишком высокой цене.

Кредитное учреждение часто заключало разные непрозрачные сделки. Регулятор уже применял к нему меры надзорного реагирования. Два раза «Русскому национальному банку» запрещали принимать вклады от граждан, рассказали в ЦБ.