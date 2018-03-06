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Рассмотрение дела по иску Александра Филиппова отложили до апреля
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Рассмотрение дела по иску Александра Филиппова отложили до апреля

Сегодня, 18:20ОбществоОльга КорзикФото: Наталья Якунина
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