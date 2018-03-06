Рассмотрение дела по иску Александра Филиппова отложили до апреля

В Уфимском районном суде 2 апреля планируется заслушать показания основного свидетеля обвинения по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова - владельца шинных магазинов Таганка Андрея Смышляева. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое прошло сегодня.

Напомним, что в суде рассматривается дело по обвинению Александра Филиппова в уклонении от уплаты налогов. Сегодня на процесс пришел адвокат Айрат Шарафутдинов, который сообщил о том, что накануне заключил договор с господином Смышляевым и будет представлять его интересы. Адвокат сообщил, что Андрей Смышляев из публикаций СМИ узнал, что свидетели по делу "хотят его очернить" и готов дать показания.

В частности речь идет о свидетелях бывшего секретаря Александра Филиппова Алины Фаризовой и бывшего сотрудника управления по земельным ресурсам уфимской мэрии Рустама Нурисламова.

- Для этого (дачи показаний - прим. ред) ему необходима консультация с защитником, то есть со мной, - пояснил адвокат Айрат Шарафутдинов. - Беседуя со Смышляевым, мы остановились на том, чтобы ходатайствовать об отложении процесса до даты не ранее 30 марта.

Это время адвокату необходимо для того, чтобы оформить визу и улететь в Италию, где сейчас живет Андрей Смышляев. Гособвинитель с этим ходатайством согласилась. Александр Филиппов и его защита выступили против.

- Как я понял, они собираются давать показания по видеоконференцсвязи, находясь на территории другого государства. Я считаю, что по закону должна быть видеоконференцсвязь, которая предусмотрена теми должностными инструкциями, которые связаны с судом РФ. Свидетель должен не показания по скайпу дать или другой интернет связи. Он должен быть предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, - сказал представитель Филиппова.

Судья Анна Вольцова удовлетворила ходатайство адвоката господина Смышляева. Она пояснила, что допрос будет происходить в российском консульстве в Италии, об уголовной ответственности Смышляева предупредит она, а все документы будут доставлены в Уфу посредством почты.

Также на процессе сегодня адвокат Александра Филиппова Зульфия Акбашева оглашала документы, которые по версии защиты, свидетельствуют о невиновности бывшего вице-мэра. В том числе результаты опроса Александра Филиппова на полиграфе.