В суде по делу экс-вице-мэра Уфы Филиппова выступили все свидетели защиты

В Уфимском районном суде продолжаются слушания по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в отклонении от уплаты налогов.

Сегодня, 7 февраля, в суде продолжили слушать показания свидетелей защиты – бывшего секретаря Александра Филиппова Алины Фаризовой, бывшего сотрудника юридического отдела управления по земельным ресурсам уфимской мэрии Рустама Нурисламова и бывшего главного бухгалтера компании «Энергогазстрой» Регины Саитгареевой.

Экс-сотрудники уфимской мэрии рассказали об одном эпизоде, который произошел между бывшим вице-мэром Александром Филипповым и владельцем сети магазинов «Таганка» Андреем Смышляевым в его (Филиппова) рабочем кабинете в ходе личного приема граждан.

Алина Фаризова пояснила суду, что Александр Филиппов, будучи первым заместителем главы администрации Уфы, проводил личный прием граждан, в том числе физических и юридических лиц, а также дольщиков. Для того, чтобы попасть на прием к вице-мэру, необходимо было записаться в приемной. Когда она стала составлять список юридических лиц, ей позвонил представитель компании «Таганка». Так как запись на этот день была уже полной, девушка им отказала и попросила прийти через месяц. Однако, владелец «Таганки» сообщил, что ему нужно попасть на прием очень срочно. Александр Филиппов согласился принять их без очереди. По ее словам, в день, когда этот прием состоялся, в кабинете у бывшего вице-мэра произошел большой скандал. Люди, как отметила Алина Фаризова, говорили на повышенных тонах так, что доносилось до приемной, несмотря на двойную дверь. При этом, о чем говорили эти люди, она не слышала. После того, как встреча закончилась, владелец «Таганки» ушел сильно, хлопнув дверью так, что «доводчик слетел».

Вторым показания суду дал сотрудник юридического отдела управления по земельным ресурсам уфимской мэрии Рустам Нурисламов, который рассказал, что присутствовал на том приеме.

Рустам Нурисламов пояснил, что владелец сети магазинов «Таганка» Андрей Смышляев пришел на личный прием к Александру Филиппову после того, как компании «Автореал» было отказано в продлении договора аренды земельного участка, который находился на пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева. Смышляев, по словам свидетеля, просил Филиппова «посодействовать в продлении договора аренды». Эту необходимость он объяснял тем, что компания своевременно не смогла приступить к освоению земельного участка, приступить к строительству торгово-сервисного комплекса из-за проблем с проектировщиком, а также из-за трудностей с выносом коллектора, который находился на земельном участке.

- Александр Анатольевич сообщил, что на совещании присутствую я и предоставил мне слово. Я, в свою очередь, объяснил Смышляеву позицию управления, - сказал Рустам Нурисламов.

По его словам, на тот момент действовало правило, которое было выработано президиумом Высшего арбитражного суда России. В соответствии с этим правилом, по словам Нурисламова, нельзя было отказывать в продлении договора аренды земельного участка, в том случае, если на нем строительство начато, но не закончено.

- Так как «Автореал» за получением разрешения на строительство в установленном порядке не обращалось, к строительным работам не приступило, земельный участок был свободен, строительные работы на нем не велись. В этой ситуации мы отказали в продлении договора аренды. Я объяснил Смышляеву, что предоставление его организации земельного участка нарушало бы принцип открытости, публичности, равного доступа любого заинтересованного лица к муниципальным земельным участкам, - сказал Нурисламов.

Свидетель отметил, что такой ответ не понравился. Он начал повышать голос, сказал, что «мы же не последние люди в городе, можно для крупного бизнесмена сделать исключение». Филиппов, в свою очередь, объяснил своему собеседнику (Смышляеву), «что указанные действия являются незаконными и могут повлечь неблагоприятные для него последствия».

После такого ответа Смышляев, по словам Нурисламова, начал угрожать и намекать на связи в правоохранительных органах.

- Он (Смышляев) говорил, неужели вы думаете, что мы просто так многие годы подряд выигрываем тендеры на поставки колес для людей в погонах? Неужели вы думаете, что у меня нет связей? Я получу этот земельный участок так или иначе, любым способом. Если вы не посодействуете мне в получении этого земельного участка, значит, с вами будут разговаривать другие люди в других кабинетах, с вами будут разговаривать люди в погонах. Тем не менее, Александр Анатольевич свою позицию не поменял. Разговор на этом закончился. Смышляев не очень довольный покинул кабинет, - сказал свидетель.

Рустам Нурисламов также вспомнил о том, что в 2014 году Смышляеву удалось в Октябрьском районном суде узаконить «псевдопостройки» на указанном земельном участке. При чем администрация о рассмотрении этого дела не знала, в качестве ответчика привлечена не была. В соответствии с этим решением суда, в единый Госреестр недвижимости были внесены необходимые изменения.

- Таким образом, у Смышляева и «Автореала» формально появилось право на получение земельного участка, - сказал свидетель.

Когда в мэрии узнали о таком решении суда, сотрудники администрации выехали на земельный участок и фактически на месте «объекты незавершенного строительства отсутствуют», а лежат только строительные материалы. После этого управление земельных ресурсов смогло оспорить это решение в Верховном суде.

Адвокат Александра Филиппова Зульфия Акбашева заявила ходатайствовала о том, чтобы материалы по этому судебному разбирательству были приобщены к материалам дела.

- Ходатайствую, чтобы указанные документы приобщить к материалам уголовного дела, так как это свидетельствует о том, что Смышляев любым способом хотел завладеть этим земельным участком, - сказала адвокат.

Однако судья Анна Вольцова в этом ходатайстве отказала, так как эти документы «не относятся к указанному делу».

Третий свидетель – бывший главный бухгалтер ООО «Энергогазстрой» Регина Саитгареева, подтвердила лишь показания, которые дали свидетели защиты ранее. Она рассказала, что на одном из совещаний, которые проводились в этой компании в 2011 году, Александр Филиппов предложил Елене Горской (директор ООО «Энергогазстрой», сестра бывшего вице-мэра) заняться разработкой этого участка, но она отказала из-за того, что в компании не было свободных денег. Тогда о желании забрать участок заявил Рустэм Насыров.

Напомним, что на прошлых заседаниях суда свидетели в один голос заявляли, что сделкой по продаже «Автореала» Смышляеву занимался именно Рустэм Насыров.

Таким образом, сегодня были заслушаны показания всех свидетелей защиты.

На следующем заседании, которое состоится 6 марта, гособвинение планирует заслушать показания своего основного свидетеля – Андрея Смышляева, который на сегодняшний день проживает в Италии.

Как пояснила сегодня в начале процесса судья Анна Вольцова, ФСБ совместно с министерством иностранных дел решает вопрос о проведении допроса дистанционного допроса посредством видеоконференцсвязи.

В том случае, если общение со Смышляевым организовать не получится, то тогда будет решаться вопрос об оглашении его показаний, данных в ходе следствия. Отметим, что защита выступает резко против этого.

Напомним, по версии следствия, в 2011 году, когда господин Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал "Автореал" владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 млн руб. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов.