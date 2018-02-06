Владимир Путин наградил госнаградами двух врачей из Башкирии
Сегодня, 10:21ОбществоТатьяна МайороваФото: tv-rb.ru
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Салават Хасанов и Зухра Гурова стали обладателями заслуженных наград.
Вчера, 5 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами страны жителей Башкирии, среди которых оказались два медика.
Так, доктор медицинских наук, заведующий отделением колопроктологии РКБ имени Г.Г. Куватова Салават Хасанов удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Известно, что не так давно Салават Хасанов был признан лучшим хирургом Башкирии в рамках регионального конкурса «Лучший врач 2011 года».
Звание «Заслуженным работником здравоохранения РФ» получила также главный врач уфимского роддома N3, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения и заслуженный врач РБ, врач высшей категории Зухра Гурова.
ИА Медиакорсеть присоединяется к поздравлениям в адрес врачей.
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