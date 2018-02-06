В Башкирии синоптики обещают морозы до -28 градусов
В ряде районов республики – преимущественно на юго-востоке – в ближайшие дни возможно похолодание до минус 28 градусов. Понижение температуры возможно уже завтра ночью.
Так, сегодня, 6 февраля, местами, по прогнозам Башгидромета, будет небольшой снег. Ветер при этом ожидается юго-восточный, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится -6,-11 градусов, по юго-востоку до -20 градусов, днем -3,-8 градусов, по юго-востоку до -15 градусов.
Завтра, 7 февраля, ночью также будет небольшой снег, а днем осадки прекратятся. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13 градусов, при прояснении станет холоднее до -18,-23 градусов, днем -3,-8 градусов, местами до -13 градусов.
8 февраля сохранится такой же характер погоды.