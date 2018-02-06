Башкирия вошла в «красную зону регионов» с низким уровнем свободы в Сети

Рейтинг составила Международная правозащитная группа «Агора».

При подготовке доклада специалисты учитывали количество случаев насилия или угроз в адрес блогеров и сетевых журналистов, число пользователей, которых осудили за онлайн активность, а также количество заблокированных за год ресурсов. Вместе с Башкирией в «черный список» попали 25 регионов страны.

- Значительно ухудшилась ситуация в Башкортостане, Дагестане, Карелии, Марий Эл, Якутии, Крыму, Ставропольском крае, Иркутской, Липецкой, Мурманской, Омской, Ростовской, Саратовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах либо резко увеличилось общее число отдельных ограничений, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за онлайн-активность, - говорится на официальном сайте правозащитной группы.

За последние 10 лет авторы рейтинга зафиксировали не менее 214 случаев насилия или угроз в отношении интернет-активистов, блогеров и сетевых журналистов, в том числе 5 убийств и несколько покушений на убийство. Зарегистрировано 1449 случаев уголовного преследования (или реальной угрозы предъявления обвинений) в связи с онлайн-активностью, в том числе 98 приговоров к реальному лишению свободы.

Справка

Международная правозащитная группа Агора — объединение более 50 юристов-правозащитников, которые занимаются расследованием нарушений прав человека.