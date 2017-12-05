В Приморье в армию призвали семилетних детей

В военкомат Уссурийска вызвали троих мальчиков в возрасте семи лет.

Как пишет издание Dni.ru, детей хотели поставить на воинский учет.

Мальчиков 2010 года рождения вызвали в Уссурийский военный комиссариат с целью постановки на учет. Когда разобрались в ситуации, оказалось, что причиной стала путаница в исходных данных детей. Вызовы составили на базе списков юношей 2011 года рождения, представленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы.

От пресс-службы Восточного военного округа стало известно, что военные комиссариаты в процессе осенней кампании текущего года призвали примерно восемь тысяч новобранцев. Свыше четырех тысяч из них уже направили в войска.

Первоначально военные не уточнили, нужно ли семилетним детям приходить в комиссариат. Но их родители решили посетить призывную комиссию.

Родственник одного мальчика выложил фотографию повестки в Сеть и написал, что сходит с ребенком в учреждение. Он добавил, что считает нужным сходить туда, чтобы мальчика не записали в уклонисты.

Впоследствии в военкомате дали пояснения, что получившему вызов ребенку не нужно никуда приходить. В списках присутствует 1,5 тысячи человек, и проверить каждого невозможно.

Также в учреждении признали, что неразбериха с фамилиями имела место и раньше. Один раз подобное письмо отправили девочке, фамилия которой заканчивается на «о». Имя девочки записали как Евгений вместо Евгении.

Призыв осени продлится до 18 декабря. Например, в Рузском округе Подмосковья до его окончания нужно призвать в армию 67 человек. Сотрудниками военкомата выявлено свыше 20 уклонистов.