Жители Уфы создали петицию против вырубки «Кошкиного леса»

Уфимцы выступили против вырубки деревьев на территории «Кошкиного леса» из-за застройки новых многоэтажек. Они предлагают создать там парк, названный именем скончавшегося от коронавируса мэра города Ульфата Мустафина.

Петиция была опубликована на сайте Сhange.org. Её подписали уже почти 300 человек. Автор петиции заявляет, что на территории городского лесного массива, согласно кодексу РФ, строительства и эксплуатация зданий там запрещена. Исключения составляют лишь гидротехнические сооружения. Уфимцы просят, чтобы власти Башкирии предоставили застройщику другой земельный участок на территории города, так как это нанесет «большую экологическую угрозу лесному массиву». Также они предлагают организовать там парк и назвать его именем Ульфата Мустафина. — Ульфат Мустафин в свое время активно участвовал в наведении порядка в Кошкином лесу. Одним из первых обратил внимание на уникальность зелёного островка в новом застраивающемся микрорайоне, пишет уфимка Светлана Салихова. Напомним, «Кошкин лес», площадью 29 гектаров, ограничен улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. Проект нового жилого квартала включает в себя строительство многоэтажек, детского сада и школы. А территория леса будет использована для организации подъездных путей. Для этого придется вырубить деревья на площади 17 тысяч квадратных метров. Тем не менее, их планируют компенсировать и высадить в северной части квартала. Проект представят на суд горожан. Общественные слушания должны провести до 19 декабря 2020 года.

