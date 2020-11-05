Жители Уфы создали петицию против вырубки «Кошкиного леса»

Напомним, «Кошкин лес», площадью 29 гектаров, ограничен улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. Проект нового жилого квартала включает в себя строительство многоэтажек, детского сада и школы. А территория леса будет использована для организации подъездных путей. Для этого придется вырубить деревья на площади 17 тысяч квадратных метров. Тем не менее, их планируют компенсировать и высадить в северной части квартала.