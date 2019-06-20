Как Кошкин лес в Уфе утонул в грязи горожан и безразличии чиновников

Корреспондент Медиакорсети в рамках проекта «Уфалогия: Чистый город» вместе с фотографом прогулялась по лесу, который в народе называют «Кошкиным».

Признаюсь, Кошкин лес — это место моего детства. Здесь впервые я училась кататься на лыжах с родителями и старшей сестрой, здесь всей детворой в 90-е мы играли в догонялки, самый смелый из нас прыгал с тарзанки, зимой целыми днями мы пропадали на горках, зарываясь в сугробы по самую макушку и хохоча до коликов в животе. Эти воспоминания — одни из лучших в моей жизни, без сомнения.

Сам Кошкин лес, как и Курочкина гора к курам, к кошкам не имеет никакого отношения. Хотя в детстве меня пугали тем, что в лесу часто можно встретить мертвых пушистых четвероногих. Если верить источникам, лес получил свое название от имени помещика из Вятской губернии, который владел этой территорией.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Лес расположен в Октябрьском районе столицы, в микрорайоне Глумилино, близ новой отстроенной с нуля улицы имени Рудольфа Нуреева. Через лес можно напрямую выйти к сипайловской трассе. Ранее на месте новостроек здесь были яблоневые и вишневые сады, виднелись аккуратные домики. Будучи детьми, мы не сразу заметили, как садовые участки один за другим начали гореть, садоводы оставляли дома без присмотра, а спустя пару лет началась большая круглосуточная стройка.

За пожарами мы смотрели с неподдельным страхом и любопытством — толпа зевак из соседской глумилинской детворы, бросив все игры на улице, немедленно бежала к месту происшествия — еще бы, пропустить такое!

Такие свалки - буквально через каждые 30 метров. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Сегодня Кошкин лес, к моему разочарованию и ужасу, превратился в отхожее место. Через каждые 20 метров — места для пикника и груды мусора. У входа в лес мы увидели открытую пачку угля и даже детские игрушки. На месте стихийных пикников, заваленных пластиком и полиэтиленом, разбросаны презервативы, бутылки из-под пива, водки и так называемых фанфуриков.

Места стихийных пьянок. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

В разгар рабочего дня в чаще леса мы встретили несколько выпивающих мужчин среднего возраста. По понятным причинам подойти к ним мы не решились. Родник, чистую воду из которого раньше местные часто брали домой, также стал местом для стихийной свалки: здесь можно встретить пачки из-под сока, полиэтиленовые пакеты от сосисок, молока и даже ненужные покрышки.

Место родника. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Нельзя также не отметить, что лес здесь часто вырубается. Если сначала деревья уничтожали в угоду будущих новостроек, то сейчас под различные торговые площадки, на окраине, ближе к Сипайловскому спуску, лес вырубили под «Ленту», и котельную. Известно, что лес богат на вековые дубы и корабельные сосны, здесь есть карстовые провалы и подземная река.

Новое руководство республики в лице врио главы Радия Хабирова предлагают построить на территории микрорайона международный центр спортивной борьбы. В проекте - спортивный комплекс для международных и российских соревнований, универсальный спортивно-концертный зал с большой площадкой 32×62м и амфитеатром на 3400 мест, залы - тренажерный, актовый, борьбы.

В паре метров от свалки мы встретили компанию мужчин. Фото: Артур Салимов. , Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru