Уфимцам представят проект застройки нового квартала на территории «Кошкиного леса»

Известно, что лес, площадью 29 гектаров, ограничен улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. В случае, если на общественных слушаниях жители города и микрорайона утвердят проект, границы леса сократятся на 17 тысяч квадратных метров. Проект нового жилого квартала включает в себя строительство многоэтажек, детского сада и школы. А территория леса будет использована для организации подъездных путей.