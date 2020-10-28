Уфимцам представят проект застройки нового квартала на территории «Кошкиного леса»

Уфимцам представят проект застройки нового квартала на территории «Кошкиного леса»

Вчера, 13:18ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Уфе планируют изменить границы лесного массива, расположенного в микрорайоне Глумилино. На территории так называемого «Кошкиного леса» сейчас располагаются частные дома и гаражи. Вместо них должны возвести современный жилой квартал.

Известно, что лес, площадью 29 гектаров, ограничен улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. В случае, если на общественных слушаниях жители города и микрорайона утвердят проект, границы леса сократятся на 17 тысяч квадратных метров. Проект нового жилого квартала включает в себя строительство многоэтажек, детского сада и школы. А территория леса будет использована для организации подъездных путей.

Тем не менее, согласно проекту, общая площадь леса не изменится. Новые деревья планируют высадить в северной части квартала. По задумке проектировщиков, корни деревьев укрепят склон и снизят шумовую нагрузку.

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