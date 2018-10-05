Трамп поднялся на борт самолета с прилипшей к ботинку бумагой

Этот конфуз попал на видео 5 октября, когда глава государства собирался в город Рочестер, написал газета «Известия».

По записи трудно понять, был ли предмет обрывком туалетной бумаги, носовым платком или просто куском бумаги. Он отклеился от обуви президента, только тот поднялся на борт.