Трамп поднялся на борт самолета с прилипшей к ботинку бумагой
Сегодня, 16:33Общество
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Президент США Дональд Трамп взошел на борт самолета перед вылетом в штат Миннесота с прилипшим к его ботинку куском бумаги.
Этот конфуз попал на видео 5 октября, когда глава государства собирался в город Рочестер, написал газета «Известия».
По записи трудно понять, был ли предмет обрывком туалетной бумаги, носовым платком или просто куском бумаги. Он отклеился от обуви президента, только тот поднялся на борт.
Запись с этим случаем быстро распространилась по социальным сетям и вызвала бурную реакцию у пользователей. Некоторые прокомментировали происшествие неуклюжестью Трампа, другие выдвинули версии, чем являлась эта бумага и как она могла приклеиться к ботинку президента.
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