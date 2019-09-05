Путин: отток населения с территории Дальнего Востока сократился в два раза

Заявление российского лидера прозвучало во время пленарного заседания Восточного экономического форума-2019. Об этом информирует RNS.

По словам Путина, по сравнению с показателями 2005 года сейчас отток россиян с Дальнего Востока снизился вдвое. Однако ситуацию с сокращением численности населения полностью переломить пока не удалось. Дальневосточный федеральный округ должен наращивать людской потенциал, а не терять его. Этот субъект РФ нуждается в сильных, энергичных и инициативных людях.

Дальний Восток России нужно сделать привлекательным для специалистов и молодых людей. За последними, как известно, будущее страны, отметил Путин.