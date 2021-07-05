РЭО станет единым оператором цифровых систем учета отходов в России

Контролировать две системы учета мусора, такие как единая государственная система учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО), будет Российский экологический оператор (РЭО).

Глава государства Владимир Путин подписал закон о нововведениях, пишет newsnn.ru . Элементы электронной модели федеральной схемы содержатся в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов. Над разработкой трудится Российский экологический оператор. В электронную систему входят текущие и перспективные объекты инфраструктуры - полигоны, пункты сортировки и прочие. В эту же систему включили данные о региональных операторах, их деятельности, а также системах расчетов между операторами в регионах и плательщиками. Когда передача полномочий оператора государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов Российскому экологическому оператору состоится, то на основании сведений из федеральной схемы получится оперативнее и дешевле разработать и начать эксплуатировать данную информационную систему, заявил руководитель ППК РЭО Денис Буцаев. Эксперт подчеркнул, что в рамках государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов можно обеспечивать прослеживаемость движения мусора, а также заинтересовать больше пользователей из органов власти и организаций. В государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов имеются сведения об упаковке от использованной продукции. Ее учет необходим в рамках системы РОП. Синхронизировать работу данных цифровых продуктов позволит централизация управления информационными системами, сказал Денис Буцаев. Исключить появление недостоверной отчетности производителей, импортеров и недобросовестных переработчиков получится после интеграции РЭО со всеми информационными системами, пояснил глава Центра экологической промышленной политики российского Минпромторга Владимир Марьев. Внесение поправок в закон о мусоре не что иное, как логичное управленческое решение. Здесь имеется в виду консолидация исключительно в руках ППК РЭО информационных систем, прямо связанных с обращением с коммунальными отходами, заверил специалист тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган. Основной проблемой отрасли остается недостаток информации об операторах по обращению с мусором, их деятельности, объектах инфраструктуры и ее мощностях, равно как и достоверность данных, считает замглавы комитета по переработке отходов и вторресурсам организации «Деловая Россия» Наталья Беляева. Наличие уполномоченного оператора, агрегирующего полезные сведения и предоставляющего к ним доступ всем заинтересованным лицам, крайне важно, подытожила Наталья Беляева. ППК РЭО обладает всеми необходимыми компетенциями для профессионального наполнения, поддержки и управления указанными выше системами. От этого отрасль становится прозрачной, подчеркнул глава комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов.

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