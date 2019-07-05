В работе Google и ряда соцсетей зафиксировали сбой

В ночь на четверг неполадки удалось устранить. Об этом информирует RNS.

В ночь на пятницу проблемы возникли уже у поисковой системы Google, пользователи которой начали писать жалобы на невозможность авторизоваться на сайте. Само функционирование поисковой системы тоже проходило с нареканиями.