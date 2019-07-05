Фото: pxhere.com
В работе Google и ряда соцсетей зафиксировали сбой
5 июля, 16:55Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В среду вечером пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram стали жаловать на работу сервисов.
В ночь на четверг неполадки удалось устранить. Об этом информирует RNS.
В ночь на пятницу проблемы возникли уже у поисковой системы Google, пользователи которой начали писать жалобы на невозможность авторизоваться на сайте. Само функционирование поисковой системы тоже проходило с нареканиями.
Больше всего жалоб (более 400) на работу Google поступило с трех до четырех утра пятого июля. Трудности испытывали пользователи сервиса из США, Японии, Мексики, Бразилии, России, Австралии и других стран мира.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей