Фото: pxhere.com
Известная правозащитница скончалась на 101-м году жизни
5 июля, 18:49Общество
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Правозащитница Мальва Ланда, входившая в первый состав Московской Хельсинкской группы (МХГ), скончалась в возрасте 100 лет.
Сообщение об этом появилось 4 июля, информирует газета «Известия».
Ланда получила высшее образование по специальности геолог в 1945 году. Правозащитницей она стала уже позднее - участвовала в акциях протеста, выступала в защиту политзаключенных. Данда была дважды судима и отбывала наказание в ссылках. К советскому строю она относилась отрицательно с юных лет: её отца арестовали и расстреляли.
Последние несколько лет Ланда жила в Израиле.
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