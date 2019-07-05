Известная правозащитница скончалась на 101-м году жизни

Ланда получила высшее образование по специальности геолог в 1945 году. Правозащитницей она стала уже позднее - участвовала в акциях протеста, выступала в защиту политзаключенных. Данда была дважды судима и отбывала наказание в ссылках. К советскому строю она относилась отрицательно с юных лет: её отца арестовали и расстреляли.