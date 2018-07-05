Россия завершает испытания сверхдальнобойной ракеты Р-37М
Сегодня, 15:42Общество
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Минобороны России заканчивает проведение последних тестов новейшей сверхдальнобойной ракеты типа «воздух–воздух» Р-37М.
Этими боприпасами будут комплектовать истребители МиГ-31, Су-30, Су-35 и Су-57. Об этом пишет RNS.
На Р-37М установлена новейшая система наведения. Ракета может уничтожать с высокой точностью быстролетящие цели на расстоянии свыше 300 километров.
Разработка ракет Р-37М началась в конце 2000-х годов. Новый боеприпас стал модификацией старой сверхдальней ракеты Р-37.
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