Госдума одобрила в третьем чтении закон об ННД для нефтяников

В документе содержится предложение понизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет RNS.

За принятие законопроекта отдали свои голоса 343 парламентария. Один депутат воздержался.

Пилотное применение НДД для нефтяников пройдет на 35 участках. Недра там разрабатываются корпорациями «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также рядом независимых нефтяных компаний. В 2016 году в целом на данных участках было добыто 14,7 миллиона тонн черного золота. Объем извлекаемых запасов нефти там достигает 900 миллионов тонн.