Фото: kremlin.ru
Японский политолог заявил о претензиях страны на все 4 острова Курил
Сегодня, 18:49Общество
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Политолог и журналист Юкио Касияма заявил, что Япония должна «вернуть» не два острова Курил, как заявлялось ранее, а все четыре.
Как пишет RT, Касияма заявил о том, что Россия не идет на уступки по вопросам Курил, поэтому правительству нужно настаивать на «возвращении» всех четырех островов.
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