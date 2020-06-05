Названо имя нового главного тренера сборной России по хоккею
Сегодня, 18:04ОбществоФото: wikipedia.org
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Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин. Ранее он был главой молодежной сборной РФ. До Брагина главным тренером сборной был Алексей Кудашов.
Как сообщает газета “Известия”, также в новый тренерский состав вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков; тренер вратарей Рашит Давыдов, специалисты по физподготовке Александр Трошин и Юрий Жданов, а также тренер-методист Ларс Юханссон.
Брагин работал с молодежной сборной РФ в период с 2010 по 2012 годы и с 2014 по 2020 годы. Под его руководством молодежная сборная одержала победу на чемпионате мира в 2011 году, а также четыре раза становилась серебряным призером мировых первенств и два - бронзовым.
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