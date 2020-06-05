Названо имя нового главного тренера сборной России по хоккею

Как сообщает газета “ Известия ”, также в новый тренерский состав вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков; тренер вратарей Рашит Давыдов, специалисты по физподготовке Александр Трошин и Юрий Жданов, а также тренер-методист Ларс Юханссон.

Брагин работал с молодежной сборной РФ в период с 2010 по 2012 годы и с 2014 по 2020 годы. Под его руководством молодежная сборная одержала победу на чемпионате мира в 2011 году, а также четыре раза становилась серебряным призером мировых первенств и два - бронзовым.