США и Россия обсуждают ситуацию в сирийском Манбидже
Сегодня, 23:19Общество
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США обсуждают с российскими военными обстановку в сирийском городе Манбидж, откуда могут быть выведены курдские отряды из-за столкновений с вооруженными силами Турции.
Как сообщает газета «Известия» 5 июня, высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что в настоящее время ведутся консультации по линии предотвращения конфликтов. Он также добавил, что власти Турции также консультируются с Москвой, о чем США хорошо известно.
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