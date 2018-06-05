США и Россия обсуждают ситуацию в сирийском Манбидже

Как сообщает газета «Известия» 5 июня, высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что в настоящее время ведутся консультации по линии предотвращения конфликтов. Он также добавил, что власти Турции также консультируются с Москвой, о чем США хорошо известно.