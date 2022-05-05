Уроженка Башкирии «развела» 67 мужчин со всей России на сумму 1,2 миллиона рублей

Уроженка Башкирии «развела» 67 мужчин со всей России на сумму 1,2 миллиона рублей
Уроженка Башкирии «развела» 67 мужчин со всей России на сумму 1,2 миллиона рублей
Вчера, 20:16ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Об аферистке из Башкирии сообщает телеграм-канал Kras Mash

22-летняя девушка из Башкирии обманом заполучила от неравнодушных граждан свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

В период с 2019 по 2022 год девушка активно знакомилась с мужчинами в интернете, используя многочисленные фейковые аккаунты. Она втиралась в доверие к потенциальным жертвам, а после сообщала им трагическую новость — якобы у неё умерла бабушка, и ей срочно нужны деньги на ритуальные услуги.

Девушка брала деньги в долг, однако после того, как её просили их вернуть, она отправляла мужчин в чёрный список. Примечательно, что в качестве доказательства произошедшего девушка использовала фотографии спящей бабушки, накрытой белой простыней.

Всего на просьбу о деньгах со стороны девушки откликнулись 67 человек. Отмечается, что одна из жертв аферистки — житель Норильска перевел девушке 237 тысяч рублей, двое других уроженцев города также перевели девушке по 162 тысячи рублей.

Сообщается, что полицейские вышли на девушку во время командировки в Стерлитамак. Всего у мошенницы изъяли сумму в 1 250 000 рублей.

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