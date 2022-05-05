Уроженка Башкирии «развела» 67 мужчин со всей России на сумму 1,2 миллиона рублей

В период с 2019 по 2022 год девушка активно знакомилась с мужчинами в интернете, используя многочисленные фейковые аккаунты. Она втиралась в доверие к потенциальным жертвам, а после сообщала им трагическую новость — якобы у неё умерла бабушка, и ей срочно нужны деньги на ритуальные услуги.