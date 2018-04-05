Информацию бывшего лидера Партии налогоплательщиков запретили в суде

5 апреля в Москве Хамовнический районный суд постановил включить в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора сайты Евгения Сивкова, основателя ликвидированной по суду Партии налогоплательщиков России (ПНР),

Суд признал развернутую Сивковым пропаганду методов уклонения от уплаты налогов информацией, распространение которой запрещено и подпадает под действие закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В суд обратилась прокуратура ЦАО Москвы. Сотрудники прокуратуры промониторили интернет и нашли немало сайтов и видеороликов в Youtube, в которых излагались незаконные схемы занижения налогооблагаемой базы.

Так, например, программа «Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК» рекомендует бизнесменам «выдавать часть зарплаты и премий под видом денег за представительские расходы» и не платить с этих сумм страховые взносы.

А советы Сивкова искусственно дробить фирмы для уменьшения налогов также незаконны, поскольку есть определение Верховного суда России, в котором говорится, что «создание (выделение) юридического лица исключительно для уменьшения налоговой нагрузки без цели ведения фактической предпринимательской деятельности является проявлением недобросовестности».

При этом предоставляемая Сивковым информация подается как «законные схемы», доступна и свободно копируется.

Прокуратура расценила широкое распространение недостоверной информации в целях уклонения от уплаты налогов нарушением ст. 57 Конституции РФ, действием, направленным «на нарушение целостности публичного правопорядка».

Теперь Сивкову могут предъявить обвинение в отмывании доходов. Ранее СРО Ассоциация «Содружество» исключило его из своих рядов за нарушение за нарушение закона «Об аудиторской деятельности» и кодекса профессиональной этики аудиторов России. При этом обращалось внимание на то, что высказывания Сивкова содержат признаки клеветы и другого преступления (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).