Общественная палата Башкирии выявила возможные причины высоких платежей за отопление

Среди возможных причин оказалась вина управляющих компаний, которые, возможно, не предоставляют данные приборов учета тепловой энергии в ресурсоснабжающие организации. Второй фактор – отсутствие общедомовых приборов учета, которые также должны устанавливать управляющие компании. Также члены Общественной палаты уверены, что собственники жилья сами должны контролировать соблюдение вышеперечисленных факторов.
— Это системный вопрос. Наша комиссия считает, что необходимо решать вместе с правительством РБ и «Башртс», инициировать программу, в рамках которой будут установлены счетчики по передаче данных онлайн в домах, в которых отсутствуют приборы учёта тепловой энергии, что исключит человеческий фактор передачи данных ресурсоснабжающим организациям, — заявила председатель комиссии ОПРБ по ЖКХ Алия Ахмадуллина.