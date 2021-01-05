Общественная палата Башкирии выявила возможные причины высоких платежей за отопление

— Это системный вопрос. Наша комиссия считает, что необходимо решать вместе с правительством РБ и «Башртс», инициировать программу, в рамках которой будут установлены счетчики по передаче данных онлайн в домах, в которых отсутствуют приборы учёта тепловой энергии, что исключит человеческий фактор передачи данных ресурсоснабжающим организациям, — заявила председатель комиссии ОПРБ по ЖКХ Алия Ахмадуллина.