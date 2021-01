Общественная палата Башкирии выявила возможные причины высоких платежей за отопление

Накануне, 4 января, члены Общественной палаты Башкирии обсудили вопрос повышенных сумм в квитанциях за отопление. По итогу совещания удалось сформировать несколько факторов, которые могли на это повлиять.

Среди возможных причин оказалась вина управляющих компаний, которые, возможно, не предоставляют данные приборов учета тепловой энергии в ресурсоснабжающие организации. Второй фактор – отсутствие общедомовых приборов учета, которые также должны устанавливать управляющие компании. Также члены Общественной палаты уверены, что собственники жилья сами должны контролировать соблюдение вышеперечисленных факторов. — Это системный вопрос. Наша комиссия считает, что необходимо решать вместе с правительством РБ и «Башртс», инициировать программу, в рамках которой будут установлены счетчики по передаче данных онлайн в домах, в которых отсутствуют приборы учёта тепловой энергии, что исключит человеческий фактор передачи данных ресурсоснабжающим организациям, — заявила председатель комиссии ОПРБ по ЖКХ Алия Ахмадуллина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter