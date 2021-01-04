В Башкирии высокие суммы в платежках за отопление проверят члены Общественной палаты

В Башкирии высокие суммы в платежках за отопление проверят члены Общественной палаты

Вчера, 13:57ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии члены Общественной палаты при главе республики будут выяснять, откуда в декабрьских платежках граждан такие высокие суммы за отопление.

— В первые дни года, когда только-только пошли первые обращения, мы собрали экспертов, проанализировали ситуацию, берем ее на общественный контроль. Одна из проблем – не во всех домах установлены модемы для автоматической передачи показаний счетчика, — отметил председатель Общественной Палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

По его словам, в Уфе около тысячи домов не имеют подобных счетчиков. Общественная палата планирует добиться от местных властей и БашРТС дополнительные деньги, которые позволят приобрести модемы стоимость около 10 тысяч рублей.

Напомним, накануне БашРТС объяснило цифры в платежках. Они отметили, что на сумму в квитанциях повлияла температура воздуха на улице — декабрь оказался холоднее на восемь градусов, чем ноябрь. В связи с этим пришлось увеличить расход тепловой энергии в домах, что и привело к повышению платы за услуги ЖКХ.

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