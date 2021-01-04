В Башкирии высокие суммы в платежках за отопление проверят члены Общественной палаты

Напомним, накануне БашРТС объяснило цифры в платежках. Они отметили, что на сумму в квитанциях повлияла температура воздуха на улице — декабрь оказался холоднее на восемь градусов, чем ноябрь. В связи с этим пришлось увеличить расход тепловой энергии в домах, что и привело к повышению платы за услуги ЖКХ.