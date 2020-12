В Башкирии из-за аварии на котельной без отопления остались два многоквартирных дома

Накануне, 30 ноября, в селе Старобалтачево произошла разгерметизация котла отопления. На место прибыли спасатели МЧС и пожарная бригада.

На месте выяснилось, что в котельной произошел разрыв водяной рубашки из-за перегрева газового котла. В результате аварии в здании котельной обрушилась одна бетонная плита. В результате аварии без отопления остались два дома по улице Комсомольской. Там расположены 17 квартир, где проживают 34 человека. Для них был организован пункт местного содержания. Сегодня утром, 1 декабря, в Госкомитете ЧС по РБ сообщили, что авария устранена. В котельной вместо газового оборудования установили электрическое. Подача отопления восстановлена.

