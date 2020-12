Глава Торгово-промышленной палаты Башкирии принял участие в рабочем совещании с Ассоциацией предпринимателей мусульман Российской Федерации.

В совещании приняли участие непосредственно Тимур Хакомов и представители Ассоциации, а также руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Флюр Асадуллин и председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Азат Фаттахов. Они обсудили создание мобильного приложения «Халяль», цифровизацию мусульманского бизнес-сообщества и другие возможности развития индустрии «Халяль».

