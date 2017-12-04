Володин выступил за ужесточение наказания за пропаганду наркотиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за ужесточение ответственности за рекламу и пропаганду наркотических средств и психотропных веществ.

Как пишет издание Dni.ru, по его словам, следует сформировать в обществе устойчивое неприятие наркотика и выстроенной вокруг него субкультуры.

В своем выступлении на открытии международной конференции «Парламентарии против наркотиков» глава нижней палаты парламента отметил, что в эпоху развития цифровой экономики особую важность приобретают общие усилия для предотвращения пропаганды наркотиков и распространения подобных веществ посредством Сети. Он напомнил, что сегодня все больше наркоторговцев переходит на анонимные мессенджеры и современные платежные системы.

Володин заявил, что, в связи с этим, следует быть оперативными и гибкими при принятии решений. Также он напомнил, что в России действуют законы, направленные на противодействие пропаганде потребления наркотических веществ в СМИ и соцсетях. В частности, имеется возможность блокировки таких ресурсов в Сети до вынесения решения суда.

В работе конференции с участием парламентариев из 43 стран есть главы министерств и ведомств России, региональных законодательных и исполнительных органов власти, представители от некоммерческих организаций, работающих в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, помощи больным наркоманией. Мероприятие проходит под председательством Вячеслава Володина.